SMI 12'074 0.6%  SPI 16'769 0.4%  Dow 45'020 0.2%  DAX 24'359 -0.1%  Euro 0.9439 0.3%  EStoxx50 5'449 0.3%  Gold 3'339 0.1%  Bitcoin 94'583 -1.2%  Dollar 0.8065 -0.2%  Öl 66.2 -1.0% 
EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’448.61
Pkt
13.91
Pkt
0.26 %
17:50:00
15.08.2025 18:12:36

Aktien Europa Schluss: Überwiegend höher vor Trump-Putin-Treffen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag vor dem Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin überwiegend zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent auf 5.448,61 Punkte. Am Nachmittag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA beeinflussten den Kursverlauf kaum. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex der Euroregion einen Zuwachs von 1,9 Prozent.

An den Börsen ausserhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,42 Prozent auf 9.138,90 Zähler nach unten. Der schweizerische SMI legte um 0,61 Prozent auf 12.074,33 Punkte zu und damit auf Wochensicht um 1,7 Prozent. Seit Anfang August hat der SMI damit trotz der Zollankündigungen von Donald Trump sogar mehr als 2 Prozent gewonnen.

Mit Spannung warten Anleger nun auf die Begegnung zwischen Trump und Putin in Alaska, bei der es zuvorderst um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Mit Ergebnissen dürfte erst nach US-Börsenschluss zu rechnen sein.

Technologiewerte zählten in Europa zum Wochenschluss zu den schwächsten Aktien. Die Titel des Chipindustrie-Ausrüsters ASML litten mit einem Abschlag von 1 Prozent unter den Vorgaben von Applied Materials . Das US-Unternehmen hatte die Branche mit einem schwachen Ausblick verschreckt.

Rheinmetall lagen mit minus 1,2 Prozent im EuroStoxx hinten. Friedenshoffnungen für die Ukraine belasteten den Rüstungswert einmal mehr. Tagessieger im EuroStoxx waren Ferrari mit plus 3,6 Prozent./ajx/he

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

16:45 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM, VAT Group
12:13 Europäische Bauunternehmen: Schlüsselakteure für die Infrastruktur der Zukunft
09:24 SMI holt sich 12.000-Punkte-Marke zurück
09:14 SG-Marktüberblick: 15.08.2025
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 50-Tage-Linie im Fokus
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’554.60 19.46 BNRSDU
Short 12’806.06 13.86 UUOSMU
Short 13’288.10 8.87 JZUBSU
SMI-Kurs: 12’074.33 15.08.2025 17:30:01
Long 11’565.38 19.77 BAES3U
Long 11’261.82 13.26 B1SSKU
Long 10’823.95 8.97 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

