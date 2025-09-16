Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’019 -1.0%  SPI 16’709 -1.1%  Dow 45’816 -0.2%  DAX 23’329 -1.8%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5’372 -1.3%  Gold 3’690 0.3%  Bitcoin 91’505 -0.2%  Dollar 0.7864 -1.0%  Öl 68.5 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Deal mit NVIDIA treibt CoreWeave-Aktie: Analysten sehen weiteres Potenzial
Opendoor-Aktie nach Höhenflug im Rückwärtsgang: Drastischer Stellenabbau und Führungswechsel
Ford-Aktie tiefer: Bis zu Tausend Stellen in Köln gestrichen
PayPal-Aktie im Minus: Neue Features für Krypto und personalisierte Links
Trump plant Milliarden-Klage gegen 'New York Times' - Aktie leichter
Suche...
Plus500 Depot
16.09.2025 20:34:50

Air Canada And CUPE Move Wage Talks For Flight Attendants To Arbitration

(RTTNews) - Air Canada (AC.TO) and the Canadian Union of Public Employees, Tuesday announced that the wage component of their tentative agreement for flight attendants will proceed directly to arbitration.

The four-year deal, reached in August, was not ratified by members but included wage, pension, and benefit improvements, as well as an updated structure for ground duty compensation.

To avoid potential disruption, both parties had previously agreed that unresolved wage matters would move through mediation, and if necessary, arbitration under the Canada Industrial Relations Board's order. On September 12, CUPE requested to bypass mediation, a move Air Canada accepted in the interest of cooperation.

This decision ensures that flight attendants will receive wage increases and retroactive pay dating back to April 2025 while guaranteeing normal flight operations continue without interruption.

AC.TO is currently trading at 18.89 CAD, down 0.09 CAD or 0.47 percent on the Toronto Stock Exchange.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS NIO Aktie 2025: Mega-Lieferzahlen und neue Modelle – ist der Turnaround da?
15:05 Flughafen Zürich mit Rekordhalbjahr
13:49 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
09:20 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
09:03 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
09:01 SMI-Schwergewichte belasten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unter dem GD200
12.09.25 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’515.14 19.90 BNRSDU
Short 12’789.90 13.68 BVKSPU
Short 13’246.35 8.99 JZUBSU
SMI-Kurs: 12’018.66 16.09.2025 17:30:12
Long 11’543.70 19.74 BXGS2U
Long 11’238.62 13.23 B1PS3U
Long 10’799.38 8.95 BCHSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: Moderate Verluste an der Wall Street -- SMI und DAX schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Trotz Druck auf SAP-Aktie: Analyst Jefferies bleibt bei "Buy"
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Goldpreis setzt Rekordrally fort
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Dienstagmittag
Microsoft-Aktie mit Minus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}