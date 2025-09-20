|Krypto-Investment
20.09.2025 19:43:08
Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Toncoin verlieren können.
Am 19.09.2024 lag der Kurs von Toncoin bei 5.682 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’759.91 TON-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 19.09.2025 auf 3.108 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’470.17 USD wert. Mit einer Performance von -45.30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 2.538 USD. Am 04.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6.899 USD.
Redaktion finanzen.net
