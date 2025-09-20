|HBAR-Performance
20.09.2025 19:43:08
Wie viel Gewinn ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Hedera gebracht.
Am 19.09.2024 wurde Hedera bei 0.051648 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’936.19 Hedera. Da sich der Wert von Hedera am 19.09.2025 auf 0.2389 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 462.59 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 362.59 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 0.042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.3748 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
