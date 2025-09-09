Aeluma Aktie 120708258 / US00776X1090
10.09.2025 01:34:33
Aeluma, Inc. Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Aeluma, Inc. (ALMU) reported Loss for fourth quarter of -$0.86 million
The company's earnings totaled -$0.86 million, or -$0.05 per share. This compares with -$0.99 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 371.4% to $1.32 million from $0.28 million last year.
Aeluma, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.86 Mln. vs. -$0.99 Mln. last year. -EPS: -$0.05 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $1.32 Mln vs. $0.28 Mln last year.
The company expects FY26 revenue between $4.0 million to $6.0 million.
08.09.25
|Ausblick: Aeluma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
25.08.25
|Erste Schätzungen: Aeluma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Börse aktuell - Live TickerScheitern der französischen Regierung: SMI beendet Handel etwas schwächer -- DAX schliesst leicht im Minus -- Wall Street schlussendlich etwas höher -- Börsen in Asien letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag etwas tiefer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. An den US-Börsen ging es am Dienstag leicht nach oben. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
