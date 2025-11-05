Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 14:19:40

ADP: US-Privatsektor schafft im Oktober mehr Stellen als erwartet

DOW JONES--Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 42.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 22.000 Jobs vorausgesagt. Im September waren unter dem Strich 29.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, und damit 3.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

"Private Arbeitgeber haben im Oktober zum ersten Mal seit Juli wieder neue Stellen geschaffen, aber im Vergleich zu unseren früheren Berichten in diesem Jahr war die Zahl der Neueinstellungen eher gering", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. "Gleichzeitig ist das Lohnwachstum seit über einem Jahr weitgehend unverändert, was darauf hindeutet, dass sich Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht befinden."

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht. Wegen des Shutdowns ist der offizielle Bericht vorerst aufgeschoben. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschliesst.

Webseite: http://www.adpemploymentreport.com/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 08:20 ET (13:20 GMT)

