ADF Group Reports Lower Net Income And Revenue In Q2, Stock Down
(RTTNews) - ADF Group Inc. (DRX.TO), Thursday reported financial results for the second quarter. Net income was $0.9 million, or $0.03 per share, for the second quarter ended July 31, 2025, compared with $16.0 million, or $0.51 per share, a year earlier.
For the first six months of the fiscal year, net income was $9.6 million, or $0.34 per share, down from $31.3 million, or $0.98 per share, in the prior-year period.
Second-quarter revenue totaled $53.0 million, compared with $74.9 million last year. For the six-month period, revenue declined to $108.5 million from $182.3 million. Adjusted EBITDA saw a decline for the first half of 2025 with $14.1 million, compared with $48.0 million a year ago.
DRX.TO is currently trading at 8.50 CAD down 1.02 CAD, or 10.71 percent on the Toronto Stock Exchange.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
