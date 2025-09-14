Wie viel Gewinn eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Anzeige

Vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1.521 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 657.44 Worldcoin im Portfolio. Da sich der Wert von Worldcoin am 13.09.2025 auf 1.656 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’088.74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.87 Prozent angewachsen.

Bei 0.6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.924 USD.

Redaktion finanzen.net