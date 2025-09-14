Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’643 0.3%  Bitcoin 92’361 0.5%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 66.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre
Wie viel Gewinn eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag
Startup-Ratgeber: Tipps für gute PR ohne Budget
Suche...
Lohnender POL-Einstieg? 14.09.2025 19:43:08

Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 13.09.2022 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.8473 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’180.22 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären gestern 334.55 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0.2835 USD belief. Mit einer Performance von -66.55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0.1668 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 0.7155 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV