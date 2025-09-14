|Lohnender POL-Einstieg?
|
14.09.2025 19:43:08
Wie viel Verlust bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre
Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 13.09.2022 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.8473 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’180.22 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären gestern 334.55 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0.2835 USD belief. Mit einer Performance von -66.55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0.1668 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 0.7155 USD.
