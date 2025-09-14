|Rohstoffe aktuell
|
14.09.2025 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.643,13 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 42,14 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 42,14 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.398,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 1.398,50 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.188,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’689.86
|9’184.36
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’975.84
|2’853.63
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’000.55
|2’882.60
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|566.19
|538.46
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|23’819.65
|23’035.90
|Silber CombiBar® 100 g
|225.21
|132.71
|Silber Maple Leaf 1 oz
|41.18
|34.19
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’246.81
|1’052.11
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI verabschiedet sich tiefer ins Wochenende -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt ging es vor dem Wochenende nach unten. Anleger in Deutschland hielten sich bedeckt. Die US-Börsen bewegten sich vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
