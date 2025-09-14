Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’643 0.3%  Bitcoin 92’361 0.5%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 66.9 0.9% 
Rohstoffe aktuell 14.09.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.643,13 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 42,14 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 42,14 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.398,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:15 Uhr bei 1.398,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.188,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch


Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’689.86 9’184.36
Gold Krügerrand 1 oz 2’975.84 2’853.63
Gold Philharmoniker 1 oz 3’000.55 2’882.60
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 566.19 538.46
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’819.65 23’035.90
Silber CombiBar® 100 g 225.21 132.71
Silber Maple Leaf 1 oz 41.18 34.19
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’246.81 1’052.11

