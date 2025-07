NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach einem Hänger im Mai hätten sich die Trends im Konsum- und Einzelhandelssektor im Juni wieder verbessert, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Frühe Rabatte hätten in der Modebranche die Umsätze und die Bruttomargen belastet. Zalando dürfte indes im kommenden Quartal ein Umsatzwachstum aufweisen./bek/gl;