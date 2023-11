MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau biete die Aktie des Online-Modehändlers ein attraktives Verhältnis von Chancen zu Risiken, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte nicht zuletzt angesichts niedriger Erwartungen am Markt./bek/he;