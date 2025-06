RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Hauptsächlich wegen höherer Marketingkosten zur Steigerung des Umsatzes habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Online-Händlers bis 2026 gesenkt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Derweil seien die Geschäfte im März sehr gut gelaufen. Im April sei das Wachstum immer noch positiv gewesen, aber nicht so gut wie im Vormonat.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:57 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.9 Prozent auf 26.35 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 70.78 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 123’866 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2025 gab die Aktie um 18.6 Prozent nach. Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

