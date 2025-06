NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Hauptsächlich wegen höherer Marketingkosten zur Steigerung des Umsatzes habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Online-Händlers bis 2026 gesenkt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Derweil seien die Geschäfte im März sehr gut gelaufen. Im April sei das Wachstum immer noch positiv gewesen, aber nicht so gut wie im Vormonat./la/ag;