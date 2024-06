NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Anders als beim Konkurrenten Target sollten die Preise bei dem US-Supermarktkonzern im Mai gegenüber dem Vormonat gestiegen sein, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Preisniveau habe Walmart dank des hohen Wachstums in margenträchtigen Geschäftsbereichen aber weiter niedrig halten können - es liege nun noch deutlicher unter dem der Branche./gl/edh;