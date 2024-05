NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Die Ansprüche der Anleger seien hoch gewesen und nun habe der Handelskonzern geliefert, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob den optimistischeren Jahresausblick hervor und den Gewinn je Aktie, der die Erwartungen um 15 Prozent übertroffen habe./tih/edh;