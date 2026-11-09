Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart vor Zahlen zum dritten Quartal von 130 auf 149 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften von Marktanteilsgewinnen des Einzelhandelskonzerns zeugen, schrieb Michael Lasser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Vor allem aber dürften die Resultate weitere Belege dafür liefern, dass Walmarts Ertragslage solider ist, als es die Vergleichszahlen auf den ersten Blick vermuten lassen./rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 149.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 125.52
|
Abst. Kursziel*:
18.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 124.40
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.77%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
06.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
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06.11.26
|Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Abend südwärts (finanzen.ch)
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06.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
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06.11.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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06.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
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05.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit klaren Verlusten (finanzen.ch)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags unter Druck (finanzen.ch)
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05.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
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