Walmart 103.30 CHF -0.02% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart vor Zahlen zum dritten Quartal von 130 auf 149 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften von Marktanteilsgewinnen des Einzelhandelskonzerns zeugen, schrieb Michael Lasser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Vor allem aber dürften die Resultate weitere Belege dafür liefern, dass Walmarts Ertragslage solider ist, als es die Vergleichszahlen auf den ersten Blick vermuten lassen./rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.