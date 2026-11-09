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09.11.2026 14:48:27

Walmart Buy

Walmart
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart vor Zahlen zum dritten Quartal von 130 auf 149 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften von Marktanteilsgewinnen des Einzelhandelskonzerns zeugen, schrieb Michael Lasser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Vor allem aber dürften die Resultate weitere Belege dafür liefern, dass Walmarts Ertragslage solider ist, als es die Vergleichszahlen auf den ersten Blick vermuten lassen./rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
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