FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 20 auf 8 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Analyst Jan Koch passte die Bewertung der Aktien in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung an die jüngste Kapitalerhöhung der Online-Apotheke an./bek/ag;