NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nokia von 4,73 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Wachstum des Volumens mobil übertragener Daten verlangsame sich, schrieb Ulrich Rathe in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Hinzu kämen ungünstige Wechselkurse und Unsicherheit in Sachen Zölle./bek/ag;