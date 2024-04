LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach dem Quartalsbericht auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Zahlen des Immobilienkonzerns zeichneten ein positives Bild, die Details hingegen weniger, schrieb Analyst Paul May am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er monierte, dass Vonovia an seinem Ausblick festhält. Lediglich die angehobene Wachstumsprognose für die Mieteinnahmen sei ermutigend./gl/la;