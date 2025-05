NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 149 US-Dollar belassen. Die jüngst angepassten Rahmenbedingungen der US-Gesundheitsbehörde FDA zu Corona-Impfstoffen sollten keinen wesentlichen Einfluss auf die diesbezüglichen Umsatzerwartungen an das Unternehmen und dessen Partner Pfizer haben, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/he;