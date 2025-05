NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 34 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Höhere Schätzungen für das Kapital des Immobilienkonzerns nannte Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als Grund für das höhere Kursziel./rob/bek;