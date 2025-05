NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Die April-Verkehrsdaten belegten einen weiteren starken Monat für die von dem Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen und Mautstraßen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he;