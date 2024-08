NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum der freien Barmittel bleibe trotz guter Fundamentaldaten eine Herausforderung für den Wohnimmobilienkonzern, da die Finanzierungskosten weiter stiegen, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Möglichkeit, aus der Defensive zu kommen, könnte eine Kapitalerhöhung sein. Denn es sei die aktuelle Verschuldung, die den Konzern daran hindere, Zukäufe zu tätigen./ck/he;