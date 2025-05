FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertete die Quartalsbilanz vom Vorabend positiv. Die Immobiliengruppe habe zudem die Jahresziele bekräftigt und auch die langfristigen Wachstumspläne, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl;