NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und die Zielvorgaben für 2025 und 2028 seien bestätigt worden, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./edh/ag;