MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Vonovia mit "Buy" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Marktumfeld sei zwar nach wie vor schwierig, doch die Immobilienbranche dürfte sich in diesem Jahr weitgehend daran angepasst haben, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies werde die Voraussetzung für lebendigere Transaktionsmärkte sein, was die Verkaufspläne von Vonovia unterstützen würde. Eindeutig positiv sei das anhaltende Mietwachstum in Deutschland, das auch auf dem Ungleichgewicht zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage beruht. Dieses werde durch die Immobilienkrise noch verstärkt./la/jha/;