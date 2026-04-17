Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen für Porsche AG und Traton./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90.30 €
|
Abst. Kursziel*:
7.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
90.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.49%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:51
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|15.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
