Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Einflüsse durch Porsche auf die jüngsten Zahlen des Autokonzerns seien geringer als erwartet gewesen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Das habe zu der besseren Gewinnentwicklung beigetragen. Aber auch der Umsatz sehe gut aus./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



