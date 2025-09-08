Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.09.2025 07:28:48

Volkswagen (VW) vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Umstrukturierung der VW-Kernmarken schreite sichtbar voran. Die Produktwiederbelebung von Audi beginnt nun über alle Modelle, Regionen und erweiterten Antriebsstränge hinweg. Porsche sollte laut Konzernchef Oliver Blume Mitte 2026 mit dem Modell 911 und einem diversifizierteren Antriebsstrang wieder an Schwung gewinnen./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
103.15 € 		Abst. Kursziel*:
21.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
102.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.13%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

