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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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06.05.2026 10:59:34

Vestas Wind Systems A-S Outperform

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe mit den Margen positiv überrascht und zusätzliche Aktienrückkäufe im Wert von 100 Millionen Euro angekündigt, schrieb Colin Moody am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er schätze weiterhin den Fokus der Dänen auf die Aktionärsrenditen./rob/gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:09 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240.00 DKK
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