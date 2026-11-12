VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprit-Hersteller habe für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe 14 Prozent über den Erwartungen gelegen. In der Folge davon sei das Jahresziel an das obere Ende der Spanne angepasst worden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.80 €
|
Abst. Kursziel*:
62.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.81%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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