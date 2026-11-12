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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

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12.11.2026 08:57:00

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprit-Hersteller habe für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe 14 Prozent über den Erwartungen gelegen. In der Folge davon sei das Jahresziel an das obere Ende der Spanne angepasst worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.81%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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