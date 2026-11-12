VERBIO Vereinigte BioEnergie 23.65 CHF -1.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprit-Hersteller habe für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe 14 Prozent über den Erwartungen gelegen. In der Folge davon sei das Jahresziel an das obere Ende der Spanne angepasst worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.