VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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12.10.2026 08:31:02
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
VERBIO Vereinigte BioEnergie
23.91 CHF -3.19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Betreibers von Bioraffinerien um ein Viertel zurückgegangen sein, schrieb Manuela Stuerzer in einem Ausblick am Montag. Ein Grund hierfür seien niedrigere Preise für Bioethanol./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.44 €
|
Abst. Kursziel*:
31.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.28%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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