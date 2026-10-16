NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Constantin Hesse blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet und eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage dürfte die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe./mis/rob/ajx;