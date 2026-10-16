VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Constantin Hesse blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet und eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage dürfte die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe./mis/rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.44 €
|
Abst. Kursziel*:
37.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.07%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
15.10.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)