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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6

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16.10.2026 07:17:31

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Constantin Hesse blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet und eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage dürfte die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe./mis/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Constantin Hesse 		KGV*:
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