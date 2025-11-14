Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’607.0000 -1.1%  SPI 17’345 -1.1%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’679.1 -1.5%  Euro 0.9182 -0.5%  EStoxx50 5’649 -1.6%  Gold 4’117 -1.3%  Bitcoin 74’986 -5.2%  Dollar 0.7887 -0.5%  Öl 63.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Richemont21048333Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Julius Bär-Aktie verliert: Doppelspitze für Heimmarkt Schweiz
Amrize-Aktie tiefer: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen
SMG-Aktie fällt: SMG Real Estate übernimmt Schweizer Geschäft von Immoverkauf24
Zurich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein
Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren
Suche...
eToro entdecken

United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42

12.33
CHF
-0.12
CHF
-0.96 %
13:45:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 12:33:37

United Utilities Buy

United Utilities
12.33 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Utilities nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 1300 Pence auf "Buy" belassen. Der Versorger habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb James Brand in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten zudem die operativen Fortschritte in einer Reihe von Bereichen hervorgehoben./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: United Utilities PLC Buy
Unternehmen:
United Utilities PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu United Utilities PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen