Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Utilities nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 1300 Pence auf "Buy" belassen. Der Versorger habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb James Brand in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten zudem die operativen Fortschritte in einer Reihe von Bereichen hervorgehoben./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET





