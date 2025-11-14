United Utilities Aktie 4293319 / GB00B39J2M42
12.33CHF
-0.12CHF
-0.96 %
13:45:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 12:33:37
United Utilities Buy
United Utilities
12.33 CHF -0.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Utilities nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 1300 Pence auf "Buy" belassen. Der Versorger habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb James Brand in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten zudem die operativen Fortschritte in einer Reihe von Bereichen hervorgehoben./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Utilities PLC Buy
|
Unternehmen:
United Utilities PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu United Utilities PLC
Analysen zu United Utilities PLC
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|United Utilities PLC
|12.29
|-1.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Infineon Buy
|12:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Springer Nature Buy
|12:45
|
Deutsche Bank AG
Hapag-Lloyd Hold
|12:44
|
Deutsche Bank AG
Grand City Properties Hold
|12:42
|
Deutsche Bank AG
pbb Hold
|12:40
|
Deutsche Bank AG
Delivery Hero Hold
|12:37
|
Barclays Capital
Fraport Overweight