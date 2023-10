NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Für die am 26. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns erwarte sie dank des weiter nachlassenden Preisdrucks einen vergleichbaren Umsatzanstieg von 4,9 Prozent, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;