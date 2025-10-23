Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.92CHF
0.68CHF
1.37 %
23.10.2025
BRXC
24.10.2025 07:23:31
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5300 auf 5500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unilever schaffe 5 Prozent Wachstum in den USA und habe lediglich in Indien und Lateinamerika wirkliche Probleme, aber das reiche den Anlegern offenbar nicht, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wenn die Berichtssaison der Branche gelaufen sei, dürften sie es anders sehen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.85 £
|
Abst. Kursziel*:
17.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
