Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Unilever von 5650 auf 5250 Pence gesenkt, die Papiere aber von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Wert des McCormick-Anteils werde von der Börse massiv unterschätzt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in seiner Neubewertung des Konsumgüterkonzerns. Der übertriebene "Deal-Discount" eröffne langfristig gute Kursperspektiven. Die Risiken seien im Kurs mehr als eingepreist./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
42.97 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
43.05 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
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