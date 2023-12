NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Analystin Anke Reingen prolongierte in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie die Bewertungsbasis für den Bankensektor. Die neuen, überwiegend höheren Kursziele reflektierten nun in den meisten Fällen ihre Annahmen für das Jahr 2025. Die Bewertung der UBS basiere hingegen auf Schätzungen für 2026 und unterliege der Annahme, dass eine Übernahme der Credit Suisse zu den angekündigten Konditionen abgeschlossen wird./bek/tih;