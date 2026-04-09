TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer letzten Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen der Lkw-Holding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Marktentwicklungen habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026 um 1,3 Prozent erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzung für 2027 reduzierte der Experte um 3,3 Prozent./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.54%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
16:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Donnerstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
01.04.26
|Traton und Applied Intuition kooperieren bei softwaredefinierter Fahrzeugplattform (Dow Jones)
|
31.03.26
|EQS-News: The TRATON GROUP and Applied Intuition announce TRATON ONE OS, a Unified Software Platform for improved fleet uptime across TRATON’s four global brands (EQS Group)