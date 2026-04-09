NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer letzten Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen der Lkw-Holding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Marktentwicklungen habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026 um 1,3 Prozent erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzung für 2027 reduzierte der Experte um 3,3 Prozent./rob/edh/he;