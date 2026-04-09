Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.4%  SPI 18’377 0.3%  Dow 48’240 0.7%  DAX 23’807 -1.1%  Euro 0.9249 0.2%  EStoxx50 5’896 -0.3%  Gold 4’774 0.9%  Bitcoin 56’842 1.0%  Dollar 0.7900 -0.2%  Öl 97.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie nach Rücksetzer gesucht: KI-Präsentation bei Goldman Sachs im Fokus - CEO-Wechsel wirkt nach
BYD-Aktie im Spannungsfeld zwischen Expansion und neuen Vorwürfen
Analyst zeigt sich für Siemens Energy zuversichtlich - Aktie fällt dennoch
Warum der Euro zum Franken und Dollar zulegt
Apple-Aktie im Rampenlicht: Apple Maps wird ab 2026 zur Werbeplattform
Suche...
eToro entdecken

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

29.62
CHF
-0.42
CHF
-1.40 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.04.2026 19:55:46

TRATON Neutral

TRATON
30.33 CHF -1.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer letzten Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen der Lkw-Holding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Marktentwicklungen habe er seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026 um 1,3 Prozent erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzung für 2027 reduzierte der Experte um 3,3 Prozent./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32.86 € 		Abst. Kursziel*:
-8.70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.54%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten