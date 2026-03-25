LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth berichtete am Donnerstagabend von einem Besuch des LNG-Projekts "Rio Grande" im US-Bundesstaat Texas, das weltweit zu den größten, im Bau befindlichen Anlagen zähle. Das Projekt sei dem Zeitplan offenbar voraus. Es erinnere einmal mehr an die Stärken des Öl- und Gaskonzerns./rob/tih/ag;