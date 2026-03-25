TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth berichtete am Donnerstagabend von einem Besuch des LNG-Projekts "Rio Grande" im US-Bundesstaat Texas, das weltweit zu den größten, im Bau befindlichen Anlagen zähle. Das Projekt sei dem Zeitplan offenbar voraus. Es erinnere einmal mehr an die Stärken des Öl- und Gaskonzerns./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78.31 €
|
Abst. Kursziel*:
20.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
77.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.02%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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