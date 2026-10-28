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tk accelis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien Europas größter, werksunabhängiger Metallhändler, und unter den 4 größten in Nordamerika, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung. Die Abspaltung von Thyssenkrupp beseitige die Konzern-Handicaps und erlaube eine Marge-vor-Volumen-Strategie. Dabei sei die Profitabilität in den ersten neun Monaten dieses Jahres ohnehin schon gestiegen, merkte der Experte an./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: tk accelis Buy
|
Unternehmen:
tk accelis
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.70 €
|
Abst. Kursziel*:
33.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.29%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu tk accelis
Analysen zu tk accelis
Aktien in diesem Artikel
|tk accelis
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