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29.10.2026 07:43:15

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien Europas größter, werksunabhängiger Metallhändler, und unter den 4 größten in Nordamerika, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung. Die Abspaltung von Thyssenkrupp beseitige die Konzern-Handicaps und erlaube eine Marge-vor-Volumen-Strategie. Dabei sei die Profitabilität in den ersten neun Monaten dieses Jahres ohnehin schon gestiegen, merkte der Experte an./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: tk accelis Buy
Unternehmen:
tk accelis 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.70 € 		Abst. Kursziel*:
33.57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.29%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-
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07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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