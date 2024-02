NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Kosten zur Reduktion von Treibstoffgasen dürften im Bergbausektor zu strukturellen Verschiebungen führen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Erhebliche Chancen böten sich vor allem Konzernen mit CO2-armer Produktion und etablierten Unternehmen, bei denen Beschränkungen zu einer Verknappung von Angebot und Nachfrage führen. Hauptgewinner seien vor diesem Hintergrund ArcelorMittal, Rio Tinto und SSAB./tav/zb;