Bayer-Analyse: Neutral-Bewertung für Bayer-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit Blick auf das dritte Quartal 2025 auf "Neutral" belassen. Für Bayer stehe erneut eine gerichtliche Entscheidung in den USA zum Herbizid Roundup im Fokus, schrieb Colin White in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vermutlich werde es aber frühestens im Schlussquartal 2025 eine Entscheidung in dem betreffenden Fall geben.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 11:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.5 Prozent auf 25.92 EUR zu. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 504’387 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 34.8 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 23:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 23:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.