Galderma-Aktie schwächer: Finanzchef kündigt Rückzug an

Allerdings verbleibt er noch bis zum zweiten Quartal 2026 im Unternehmen.

Damit soll ein nahtloser Übergang insbesondere mit Blick auf den Jahresabschluss 2025 gewährleistet werden, wie der Hautpflegekonzern Galderma am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Ein Nachfolger werde "zu gegebener Zeit" bekannt gegeben.

An der SIX geht es für die Galderma-Aktie am Dienstag zeitweise um 0,17 Prozent nach unten auf 114,80 Franken.

dm/rw

Zug (awp)