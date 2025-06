Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich mittags fester

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.34 Prozent fester bei 30’459.81 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 309.204 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.429 Prozent fester bei 30’488.32 Punkten in den Handel, nach 30’357.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’591.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30’433.15 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, lag der MDAX noch bei 30’594.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, einen Stand von 27’852.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der MDAX 25’176.06 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.43 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31’384.62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23’135.20 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 4.15 Prozent auf 26.12 EUR), Delivery Hero (+ 2.72 Prozent auf 23.03 EUR), RENK (+ 1.65 Prozent auf 67.03 EUR), HENSOLDT (+ 1.64 Prozent auf 96.15 EUR) und TAG Immobilien (+ 1.27 Prozent auf 15.16 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nordex (-4.12 Prozent auf 16.77 EUR), WACKER CHEMIE (-2.03 Prozent auf 62.80 EUR), United Internet (-1.88 Prozent auf 24.02 EUR), Evonik (-1.80 Prozent auf 18.00 EUR) und LANXESS (-1.23 Prozent auf 25.70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1’334’550 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 28.354 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.05 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

