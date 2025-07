UBS AG beurteilt Merck-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit Blick auf das dritte Quartal 2025 auf "Buy" belassen. In den Fokus könnten Nachrichten zum Medikament Varegacestat des US-Biotech-Unternehmens Immunome rücken, schrieb Colin White in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses könne zu einem Konkurrenzprodukt zu Ogsiveo von Merck werden.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:16 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.1 Prozent auf 109.85 EUR ab. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32’882 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 20.0 Prozent nach unten.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 23:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 23:56 / GMT



