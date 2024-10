NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 224 auf 236 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er halte die anstehende Investorenveranstaltung zum Robotertaxi des Elektroautobauers für wichtig, auch wenn die Aktie schon im Vorfeld zugelegt habe, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit beleuchte Tesla erstmals einen Geschäftsbereich, der für über 60 Prozent seiner Bewertung stehe. Dieser Markt könnte bis 2040 ein weltweites Umsatzvolumen von 1,7 Billionen US-Dollar erreichen. Von diesem Kuchen dürften sich etliche Fahrzeugvermieter, App-Dienstleister, Autohersteller und Softwareentwickler Stücke abschneiden./gl/mis;