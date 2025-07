Bitcoin erreicht neues Rekordhoch

GO

   

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:

👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?

👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?

👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:

◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis

◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial

◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien

◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist

◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien

◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten

◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger

◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV