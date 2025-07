Tesla-Aktie etwas höher: Tesla legt Datum für Hauptversammlung fest - Robotaxi-Expansion geplant

• Tesla legt nach Druck Termin für Hauptversammlung fest• Termin erst mehrere Monate nach Fristablauf• Tesla will Robotaxis in weitere Stadt bringen

Nachdem eine Gruppe von 27 institutionellen Investoren - darunter US-Pensionsfonds, staatliche Vermögensverwalter und Governance-Experten - den E-Autokonzern Tesla kürzlich in einem offenen Brief dazu aufgefordert haben, endlich einen Termin für die diesjährige Hauptversammlung festzulegen, hat das Unternehmen dies nun getan. Die Aktionärsversammlung wird allerdings erst deutlich nach dem Verstreichen einer offiziellen Frist stattfinden. Erklärungen für die Verzögerung lieferte Tesla dabei bislang nicht.

Tesla-Hauptversammlung am 6. November

Wie Tesla laut "CNN Business" am Donnerstag mitteilte, wurde das Datum für die Hauptversammlung auf den 6. November festgelegt. Damit findet sie jedoch erst mehrere Monate nach dem Auslaufen einer gesetzlichen Frist statt. Denn laut texanischem Gesellschaftsrecht, dem Tesla nach dem Wechsel seines Unternehmenssitz unterliegt, muss die jährliche Hauptversammlung innerhalb von 13 Monaten nach der letzten stattfinden. Das letzte Aktionärstreffen des Konzerns um Elon Musk fand am 13. Juni 2024 statt - die First würde also eigentlich bereits Mitte Juli 2025, also demnächst, auslaufen.

Für Tesla-Anleger dürfte die diesjährige Hauptversammlung von grossem Interesse sein, denn sie bietet - zumindest für Grossinvestoren - eine von wenigen Möglichkeiten, direkt mit CEO Elon Musk und dem Tesla-Vorstand zu sprechen. Themen gibt es dabei momentan genug: So befinden sich Teslas Verkaufszahlen seit Monaten im Sinkflug und auch der Ruf des Unternehmens ist durch Musks politisches Engagement angekratzt. Dass dieser nun noch - nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump - mit der "America Party" eine eigene Partei gegründet hat, dürfte die Sorgen der Tesla-Investoren ebenfalls nicht gerade kleiner werden lassen. So forderte etwa der bekannte Wedbush-Analyst Dan Ives laut "CNN Business" bereits, dass der Tesla-Vorstand Regeln für Musks politisches Engagement festlegen müsse.

Dass es nun jedoch zumindest einen Termin für die Hauptversammlung gibt, scheinen einige Unterzeichner des offenen Briefs wohlwollend aufzunehmen. "Teslas Ankündigung einer jährlichen Aktionärsversammlung ist eine willkommene, wenn auch verspätete Anerkennung dafür, dass Rechtsstaatlichkeit für alle gilt - auch für den reichsten Mann der Welt und sein Unternehmen", zitiert die Nachrichtenseite den Rechnungsprüfer Brad Lander, der an dem Brief mitgewirkt hatte. Er werde jedoch auch weiterhin gemeinsam mit anderen langfristigen Investoren "wachsam bleiben und Tesla gegenüber den Aktionären zur Verantwortung ziehen", so Lander weiter.

Tesla will Robotaxi-Tests ausweiten

Daneben gibt es auch Neuigkeiten zu Teslas Robotaxis. Nachdem die autonomen Fahrzeuge seit Kurzem bereits in Austin, Texas im Testeinsatz sind, hat Tesla nun offenbar auch einen Antrag eingereicht, um Robotaxis in Phoenix, Arizona auf die Strasse bringen zu dürfen. Tesla habe Interesse bekundet, auch im Grossraum Phoenix tätig zu werden, sagte ein Sprecher der zuständigen Behörde gegenüber "CNBC". Eine Entscheidung über den Antrag, die Robotaxi-Fahrzeuge dort zu testen und schliesslich einzusetzen, werde für Ende Juli erwartet.

Sollte Tesla seine Robotaxis in Phoenix auf die Strasse bringen, würden diese dort in direkte Konkurrenz zu den selbstfahrenden Autos der Alphabet-Tochter Waymo treten. Waymo ist laut "CNBC" bereits seit 2020 in Phoenix aktiv und betreibt dort mittlerweile 400 autonome Fahrzeuge. Während diese bereits völlig ohne Fahrer auskommen, werden die bisher von Tesla gelaunchten Robotaxis in Austin, Texas laut der Nachrichtenseite noch von einem menschlichen Sicherheitsbeauftragten begleitet und auch von weiteren Mitarbeitern fernüberwacht.

Wie Elon Musk zudem auf X schrieb, strebe man an, die Robotaxis in ein bis zwei Monaten auch in der San Francisco Bay Area einzusetzen. Hier warte man noch auf behördliche Genehmigungen. Auf Anfrage von "CNBC" teilte die zuständige Behörde jedoch mit, dass noch kein entsprechender Antrag von Tesla eingegangen sei.

Waiting on regulatory approvals, but probably in a month or two - Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2025

So reagiert die Tesla-Aktie

Für die Tesla-Aktie ging es am Donnerstag an der NASDAQ letztlich um 4,73 Prozent auf 309,87 US-Dollar nach oben. Am Freitag sind mit einem Plus von 0,55 Prozent auf 311,59 US-Dollar leichte Gewinne zu sehen. Während die Tesla-Aktie damit in den letzten drei Monaten 22,77 Prozent hinzugewinnen konnten, ist die Bilanz seit Jahresbeginn noch immer tiefrot: So hat die Aktie des E-Autopioniers im Jahr 2025 bislang rund 23,37 Prozent an Wert verloren. Neue Impulse könnten jedoch bald von frischen Quartalszahlen kommen, die Tesla voraussichtlich am 23. Juli vorlegen wird.

